Стало відомо, на яку суму Україна імпортувала автобуси в січні-березні

Впродовж січня-березня в Україну було імпортовано 287 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $13,2 млн.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що Імпорт нових автобусів (85 од.) обійшовся у $4,5 млн. А митна вартість вживаних автобусів (202 од.) становила – $8,7 млн.

За даними "Укравтопром", Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 75 од. На цих поставках Туреччина заробила близько $3 млн.

Водночас найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 88 од., загальна митна вартість яких склала понад $5 млн.

Нагадаємо:

Впродовж квітня українські перевізники придбали 420 нових та вживаних автобусів. Це на 18,9% менше у порівнянні з березнем та на 40,3% менше відносно квітня торік. Більшість автобусів (284 шт.) було куплено на внутрішньому ринку.