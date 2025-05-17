Україна не боїться пропустити платіж за ВВП-варантами

Головний переговірник України щодо боргу заявив інвесторам у Лондоні цього тижня, що Київ не поспішає з реструктуризацією боргу за ВВП-варантами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Як пише агенство, зустрічі в Лондоні між інвесторами та уповноваженим з питань державного боргу Юрієм Буцою відбулися в той час, коли російські та українські переговорники зустрілися в Туреччині.

Україна повинна заплатити понад півмільярда доларів за ВВП-варантами, вартість яких становить 3,2 мільярда доларів, до початку червня після того, як переговори про реструктуризацію з основною групою їхніх власників провалилися минулого місяця.

За інформацією Reuters, Буца сказав інвесторам, що Україна не поспішатиме укладати угоду до настання крайнього терміну, а зачекає на кращі умови.

"Вони чітко дали зрозуміти, що мораторій діє і ... перехресного дефолту за облігаціями не буде", - сказав один з інвесторів агентству Reuters.

Джерела повідомили, що Буца наголосив, що короткострокове рішення щодо переоформлення варантів є пріоритетним, але що вони не бояться пропустити платіж.

Нагадаємо:

ВВП-варанти - спеціальні інструменти, які уряд випустив у рамках реструктуризації зовнішнього боргу 2015 року. Тоді Міністерство фінансів, яке очолювала Наталія Яресько, домовлялося про списання 20% із 18 млрд дол. зобов'язань за євробондами. Замість цього Мінфін випустив "інструмент повернення вартості" такого прощеного боргу, який розподілив серед кредиторів.

Загальна номінальна вартість ВВП-варантів становить 3,24 млрд дол., але ці кошти не повертаються. Натомість держава Україна зобов'язана робити виплату власникам цього інструменту, розмір якої прив'язаний до ВВП і темпів його зростання.

Національний банк України виявився одним із власників ВВП-варантів - інструменту, згідно з яким держава має робити виплати залежно від темпів економічного зростання аж до 2041 року.