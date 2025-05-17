Украина не боится пропустить платеж по ВВП-варрантам

Главный переговорщик Украины по долгу заявил инвесторам в Лондоне на этой неделе, что Киев не спешит с реструктуризацией долга по ВВП-варрантам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как пишет агенство, встречи в Лондоне между инвесторами и уполномоченным по вопросам государственного долга Юрием Буцой состоялись в то время, когда российские и украинские переговорщики встретились в Турции.

Украина должна заплатить более полумиллиарда долларов по ВВП-варрантам, стоимость которых составляет 3,2 миллиарда долларов, до начала июня после того, как переговоры о реструктуризации с основной группой их владельцев провалились в прошлом месяце.

По информации Reuters, Буца сказал инвесторам, что Украина не будет спешить заключать сделку до наступления крайнего срока, а подождет лучших условий.

"Они четко дали понять, что мораторий действует и ... перекрестного дефолта по облигациям не будет", - сказал один из инвесторов агентству Reuters.

Источники сообщили, что Буца подчеркнул, что краткосрочное решение по переоформлению варрантов является приоритетным, но что они не боятся пропустить платеж.

Напомним:

ВВП-варранты - специальные инструменты, которые правительство выпустило в рамках реструктуризации внешнего долга в 2015 году. Тогда Министерство финансов, которое возглавляла Наталья Яресько, договаривалось о списании 20% из 18 млрд долл. обязательств по евробондам. Вместо этого Минфин выпустил "инструмент возврата стоимости" такого прощенного долга, который распределил среди кредиторов.

Общая номинальная стоимость ВВП-варрантов составляет 3,24 млрд долл., но эти средства не возвращаются. Зато государство Украина обязано делать выплату владельцам этого инструмента, размер которой привязан к ВВП и темпам его роста.

Национальный банк Украины оказался одним из владельцев ВВП-варрантов - инструмента, согласно которому государство должно делать выплаты в зависимости от темпов экономического роста вплоть до 2041 года.