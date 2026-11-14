Зеленський підписав закон про покарання за передачу банківських карток шахраям

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за передачу банківських карток і доступу до рахунків для шахрайства та інших злочинів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Документ передбачає відповідальність за передачу, отримання, придбання та зберігання карток, облікових даних або доступу до рахунків, якщо це робиться зі злочинною метою.

Також закон розширює перелік караних дій із платіжними інструментами, зокрема їх підроблення та незаконне заволодіння ними.

За незаконне заволодіння чужими картками або доступом до рахунків передбачені штрафи від 68 до 136 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

За такі дії, вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою, санкція становитиме від чотирьох до шести років ув'язнення або штраф від 85 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо:

28 жовтня Верховна Рада ухвалила цей закон у цілому. Його мета – перекрити фінансові механізми роботи шахрайських колцентрів та інших злочинних схем.