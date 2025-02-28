Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна та МВФ домовились про перегляд сьомої програми фінансування

Артур Крижний — 28 лютого, 20:44
Україна та МВФ домовились про перегляд сьомої програми фінансування
Getty Images

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів США.

Черговий транш уряд розраховує отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

Читайте також: Фактор Трампа. Чи може президент США вплинути на фінансову підтримку України від МВФ?

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 20 лютого в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Україна МВФ

МВФ

Україна та МВФ домовились про перегляд сьомої програми фінансування
Фактор Трампа. Чи може президент США вплинути на фінансову підтримку України від МВФ?
В Україні почала роботу чергова місія МВФ з фінансування

Останні новини