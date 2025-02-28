Україна та МВФ домовились про перегляд сьомої програми фінансування
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Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів США.
Черговий транш уряд розраховує отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.
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Нагадаємо:
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 20 лютого в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).