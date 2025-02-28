Украина и МВФ договорились о пересмотре седьмой программы финансирования
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Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов США.
Очередной транш правительство рассчитывает получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.
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Напомним:
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 20 февраля в Киеве обсуждение с властями Украины относительно седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).