В Україні почала роботу чергова місія МВФ з фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - повідомила вона.

Інформація про якісь інші деталі роботи місії поки відсутня.

У випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Нагадаємо:

11 листопада стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.