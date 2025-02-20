В Україні почала роботу чергова місія МВФ з фінансування
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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - повідомила вона.
Інформація про якісь інші деталі роботи місії поки відсутня.
У випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.
Нагадаємо:
11 листопада стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.