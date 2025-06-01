У суді не змогли розірвати мільярдну угоду про постачання їжі для військових

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ "Асікс груп" до ДП Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) та ТОВ "Гарна страва" про визнання недійсним рішення та угоди про постачання харчових продуктів, укладених ДОТ та компанією за 1,1 млрд грн.

Про це свідчить рішення суду від 21 травня.

У кінці 2024 ДОТ замовив ТОВ "Гарна страва" комплект продуктів харчування та різні сушені продукти для особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2025 рік.

"Асікс груп" вважає, що пропозиція ТОВ "Гарна страва" не відповідала умовам та вимогам закупівлі, зокрема, не підтверджено наявність кваліфікованого спеціаліста у сфері ІТ та частини робітників, які працюють у складських приміщеннях. Тому агенція МО повинна була відхилити пропозицію "Гарної страви" та перейти до розгляду наступної найбільш економічно вигідної пропозиції, тобто до пропозиції "Асікс груп".

Суд дійшов висновку, що "Асікс груп" не довів суду, що оспорюваний ним договір суперечить закону, інтересам держави й суспільства, його моральним засадам. Зокрема, дійшов висновку, що начальник відділу інформаційних технологій "Гарної страви" мав кваліфікацію в професії ІТ та можливість здійснювати функції ІТ-спеціаліста, а частині робітників не обов'язково було закріплюватись за складами.

Крім того, суд не знайшов порушень щодо документального підтвердження наявності частини складських приміщень, до яких були претензії у "Асікс груп".

Суд також констатував, що "Асікс груп" обрав не ефективний спосіб захисту, намагаючись визнати недійсним рішення ДОТ. І це окрема підстава для відмови в позові.

ТОВ "Асікс Груп" (Київ) володіє і керує Євген Лазоренко із Запоріжжя. До січня 2024 року засновником і директором був Вадим Квятковський, а до грудня 2022 року – Євген Білий.

"StateWatch" писав з посиланням на рішення Господарського суду Києва, що "Асікс Груп" раніше постачала військовій частині неякісну харчову продукцію.

Засновницею ТОВ "Гарна страва" є Євгенія Шелест. Компанія орендує склади у ПП "Шері імпекс", яким володіє Сергій Шаркун, колишній депутат Новомосковської міськради (Дніпропетровська область) від "Батьківщини".

Фірма у 2023 році була фігуранткою розслідування "Bihus.Info" щодо постачання продуктів для армії за завищеними цінами. Різниця між ціною, за якою фірма закуповувала продукти, і ціною постачання до Міноборони в один з місяців становила щодо картоплі 16,5-19,8 грн, капусти — від 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн за кілограм.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка хотіла відсудити у підприємства "Гефест Технікс" гроші за несвоєчасний ремонт авто для військових.