В суде не смогли разорвать миллиардное соглашение о поставках еды для военных

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ООО "Асикс групп" к ГП Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) и ООО "Гарна страва" о признании недействительным решения и соглашения о поставках пищевых продуктов, заключенных ДОТ и компанией за 1,1 млрд грн.

Об этом свидетельствует решение суда от 21 мая.

В конце 2024 ДОТ заказал ООО "Гарна страва" комплект продуктов питания и различные сушеные продукты для личного состава воинских частей и военных учебных заведений Вооруженных Сил Украины в стационарных и полевых условиях на 2025 год.

"Асикс групп" считает, что предложение ООО "Гарна страва" не соответствовало условиям и требованиям закупки, в частности, не подтверждено наличие квалифицированного специалиста в сфере ИТ и части рабочих, работающих в складских помещениях. Поэтому агентство МО должно было отклонить предложение "Хорошего блюда" и перейти к рассмотрению следующего наиболее экономически выгодного предложения, то есть к предложению "Асикс групп".

Суд пришел к выводу, что "Асикс групп" не доказал суду, что оспариваемый им договор противоречит закону, интересам государства и общества, его моральным принципам. В частности, пришел к выводу, что начальник отдела информационных технологий "Хорошего блюда" имел квалификацию в профессии ИТ и возможность осуществлять функции ИТ-специалиста, а части рабочих не обязательно было закрепляться за складами.

Кроме того, суд не нашел нарушений относительно документального подтверждения наличия части складских помещений, к которым были претензии у "Асикс групп".

Суд также констатировал, что "Асикс групп" выбрал не эффективный способ защиты, пытаясь признать недействительным решение ДОТ. И это отдельное основание для отказа в иске.

ООО "Асикс Групп" (Киев) владеет и руководит Евгений Лазоренко из Запорожья. До января 2024 года учредителем и директором был Вадим Квятковский, а до декабря 2022 года - Евгений Белый.

"StateWatch" писал со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева, что "Асикс Групп" ранее поставляла воинской части некачественную пищевую продукцию.

Основательницей ООО "Гарна страва" является Евгения Шелест. Компания арендует склады у ЧП "Шери импекс", которым владеет Сергей Шаркун, бывший депутат Новомосковского горсовета (Днепропетровская область) от "Батькивщины".

Фирма в 2023 году была фигуранткой расследования "Bihus.Info" о поставках продуктов для армии по завышенным ценам. Разница между ценой, по которой фирма закупала продукты, и ценой поставки в Минобороны в один из месяцев составляла по картофелю 16,5-19,8 грн, капусты - от 20,5 грн, свеклы - не менее 19 грн за килограмм.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Специализированной прокуратуры в сфере обороны, которая хотела отсудить у предприятия "Гефест Техникс" деньги за несвоевременный ремонт авто для военных.