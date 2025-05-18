Прокуратура програла суд, намагаючись відібрати гроші за затяжний ремонт авто для ЗСУ

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка хотіла відсудити у підприємства "Гефест Технікс" гроші за несвоєчасний ремонт авто для військових.

Про це свідчить рішення суду від 6 травня.

У листопаді 2023 року військова частина, номер якої прихований у Судовому реєстрі, замовила ТОВ "Гефест Технікс" обслуговування та ремонт автомобілів. Замовник заплатив 3 млн грн.

Прокуратура вважає, що підприємство несвоєчасно відремонтував один з автомобілів. У зв`язку з цим заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону заявив вимоги про стягнення з компанії пені у розмірі 419,6 тис грн, 208 тис грн штрафу, та 60 тис грн інфляційних.

Прокурор стверджував, що компанія прострочила виконання ремонту, оскільки автівку повернули з ремонту 20.05.2024, в той час, як строк дії угоди встановлений до 31.12.2023.

Суд зауважив, що акт прийняття-передання авто після ремонту від 20.05.2024, на який посилається прокурор, в матеріалах справи відсутній, а відтак суддя позбавлений можливості дослідити його зміст та встановити фактичні обставини.

Водночас є копія акту додаткового огляду автомобіля від 29.03.2024, згідно з яким "Гефест Технікс" та військова частина провели додаткову дефектацію авто та встановили новий необхідний перелік робіт та запчастин, які будуть надані/виконані компанією для Збройних сил України як благодійна (волонтерська) допомога. Тобто, сторони дійшли згоди про необхідність додаткових робіт, які попередньою угодою не передбачувалися.

Суддя В.П. Босий дійшов висновку, що "Гефест Технікс" повністю виконав замовлення, а військова частина прийняла роботи без зауважень і заперечень, та відмовив прокуратурі в задоволенні позову.

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