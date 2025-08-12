Росія збирає нафтовиків на термінову нараду через удари українських дронів

Уряд РФ готує термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній країни у зв'язку з ситуацією на паливному ринку, де ціни злетіли майже на 50% з початку року.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела російського інформагентства "Интерфакс".

Ключовим фактором зростання цін на бензин у Росії стали "інциденти на НПЗ", кажуть російські нафтовики, маючи на увазі нальоти українських дронів на російські нафтопереробні заводи.

З початку серпня п'ять великих нафтопереробних заводів потрапили під нальоти дронів, а три з них повністю або частково зупинили виробництво.

Як повідомляють, на зустрічі будуть обговорюватися заходи, аби не допустити зростання роздрібних цін на бензин вище рівня інфляції. Зараз цінники на російських АЗС на 11% перевищують торішні, тоді як загальний індекс споживчих цін зростає на 8,2%.

Бензин в РФ дорожчає, оскільки запасів товару на незалежному ринку майже немає, повідомило джерело агентства "Интерфакс".

За словами джерел "Интерфакс", щоб "охолодити" паливний ринок, влада РФ розглядає радикальні заходи аж до директивних біржових цін:

"Якщо котирування зростуть більш ніж на 10% з початку місяця, то стартова ціна торгового дня буде відкочуватися до рівня початку місяця", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В ніч на 10 серпня у російському місті Саратов Саратовської області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в низці інших регіонів РФ.

Нафтопереробні заводи "Роснєфті", які на початку серпня зазнали ударів українських дронів, на місяць вийшли з ладу.