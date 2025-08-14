Российская экономика задыхается от войны - Bloomberg

Рост российской экономики остановился. Доходы от нефти упали. Дефицит бюджета вырос до самого большого за последние три десятилетия. Инфляция и процентные ставки остаются мучительно высокими.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

После значительного увеличения военных расходов, данные о которых скрываются Кремлем - российские министры, банкиры и экономисты публично предупреждают, что их экономика находится в глубоком кризисе.

Расходы на военную и национальную безопасность будут стоить Кремлю почти 172 млрд долл в этом году, сказала Александра Прокопенко, сотрудница Фонда Карнеги за международный мир.

Существуют другие подобные оценки, но цифра Прокопенко составляет около 8% ВВП.

Как сообщает Bloomberg, за стенами банков страны некоторые инсайдеры бьют тревогу о приближении долгового кризиса.

Кроме вероятного кризиса в банковском секторе, речь идет о падении российских доходов от нефти. Даже встреча Трампа с Путиным на Аляске была согласована на фоне угрозы новых санкций США в отношении поставок нефти.

По информации Bloomberg, Путин повторил просьбу об отмене санкций как часть любой сделки с США.

Продолжающаяся война ставит банки под угрозу банкротства, а, следовательно и госбюджет РФ, особенно если будут введены дополнительные санкции.

Однако, даже при условии длительного перемирия, Россия может столкнуться с проблемой демилитаризации экономики, которая стала зависимой от войны, что может спровоцировать банкротства среди сильно закредитованных подрядчиков, что может распространиться на всю экономику.

По информации издания, Трамп сообщил европейским партнерам, что Путин согласился на встречу из-за угрозы вторичных санкций, в частности, по закупкам российской нефти Индией.

Напомним:

12 августа правительство РФ готовило срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны в связи с ситуацией на топливном рынке, где цены взлетели почти на 50% с начала года.