У Росії ув'язнені вже отримують у півтора раза більше від вчителів

У Росії за останні шість років різко зросли заробітні плати ув'язнених.

Про це пише The Moscow Times.

За даними віце-президента Торгово-промислової палати (ТПП) РФ Олени Дибової, якщо у 2019 році засудженим в середньому платили 14,7 тис. руб. на місяць, то у 2025 році вже 33 тис. руб.

Таким чином, зарплати збільшилися на 125%.

Заявлені зарплати ув'язнених виявилися в 1,5 рази вищими за оклади вчителів у більшості регіонів Росії.

Згідно з даними російської профспілки "Вчитель", у більшості суб'єктів РФ працівники шкіл отримують менше мінімального розміру оплати праці, який у 2025 році становить 22 440 руб.

Зокрема, в 70 регіонах ставки не досягають 20 тис. руб. При цьому дефіцит вчителів у Росії становить близько 250 тис. осіб, а третина (31%) педагогів — це люди віком 50 років і старше.

Через нестачу педагогів у деяких класах або скасовують заняття, або їх проводять вчителі іншої спеціальності. В результаті співробітники шкіл змушені працювати в півтора-два рази більше, ніж повинні.

Нагадаємо:

Влада кількох російських регіонів готується підвищувати податки і скорочувати пільги щодо них на тлі дефіциту бюджетів.

Раніше повідомлялося про проблеми в інших галузях російської економіки. Зокрема 4-денний робочий тиждень запровадили "Цемрос", найбільший в Росії виробник цементу, Горьковський автозавод (ГАЗ), "Камаз" і "Автоваз". Вимушені скорочення провели "Алроса", головний в країні видобувач алмазів, і майже всі металургійні заводи.