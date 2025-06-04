"Тіньова" зайнятість: порушників оштрафували на 692 мільйона після перевірок з відеофіксацією

Державна податкова служба з початку року провела 16,5 тисячі перевірок легальності оформлення трудових відносин із працівниками та дотримання законодавства під час розрахунків. В результаті виписано штрафів на 692,3 млн грн.

Про це повідомив очільник Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.

Найбільш поширені порушення:

невидача фіскального чека;

порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;

використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин;

відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів чи марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

"У 2025 році розпочали відеофіксацію перевірок через нагрудні відеореєстратори. Це захист для обох сторін процесу та підвищення якості та обʼєктивності контрольних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

За чотири місяці 2025 року податкова провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.