"Теневая" занятость: нарушителей оштрафовали на 692 миллиона после проверок с видеофиксацией

Государственная налоговая служба с начала года провела 16,5 тысячи проверок легальности оформления трудовых отношений с работниками и соблюдения законодательства при расчетах. В результате выписано штрафов на 692,3 млн грн.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко.

Наиболее распространенные нарушения:

невыдача фискального чека;

нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;

использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений;

отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

"В 2025 году начали видеофиксацию проверок через нагрудные видеорегистраторы. Это защита для обеих сторон процесса и повышение качества и объективности контрольных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним:

За четыре месяца 2025 года налоговая провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам начислили штрафные санкции на 116,2 млн грн, что на 87,7% больше, чем в прошлом году.