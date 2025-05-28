У торгівлі тютюном обсяг штрафів зріс за рік на майже 90%

За чотири місяці 2025 року податкова провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Зокрема, на Житомирщині під час перевірки магазинів, що належать одному з ФОП, встановили численні факти продажу тютюнових виробів без використання РРО/ПРРО. Підприємець отримав штраф – понад 600 тис. грн.

Крім того, на Хмельниччині ДПС спільно з правоохоронцями викрили осіб, які незаконно виробляли і продавали цигарки. Цих порушників очікує штраф у розмірі майже 900 тис. гривень.

За словами Кравченка, під час перевірок ДПС також ініціювала вилучення тютюнової продукції на загальну суму понад 20 млн грн.

Нагадаємо:

БЕБ спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет в приміщенні свиноферми. Джерела ЕП повідомляють, що контролювали виробництво родичі депутата Суто Мамояна з партії "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ).