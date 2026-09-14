Уряд звільнив Карнаух з посади голови Податкової
Леся Карнаух
Фото: ДПС
Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови ДПС або нового виконувача обов'язків.
Причин кадрового рішення прем'єр не назвав.
Нагадаємо:
23 червня 2025 року Кабмін поклав виконання обов'язків голови ДПС на Лесю Карнаух. До цього вона була заступницею голови служби.