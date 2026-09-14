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Уряд звільнив Карнаух з посади голови Податкової

Артур Крижний — 14 вересня, 21:27
Уряд звільнив Карнаух з посади голови Податкової
Леся Карнаух
Фото: ДПС

Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови ДПС або нового виконувача обов'язків.

Причин кадрового рішення прем'єр не назвав.

Нагадаємо:

23 червня 2025 року Кабмін поклав виконання обов'язків голови ДПС на Лесю Карнаух. До цього вона була заступницею голови служби.

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