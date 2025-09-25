Мінекономіки очікує зростання ВВП лише на 2%: прогноз ЄБРР - більш оптимістичний

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%, тоді як раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

Про це йдеться в повідомленні міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору", - розповів міністр.

Він повідомив про це після зустрічей у Нью-Йорку з ключовими інвесторами публічних ринків – Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.

За його словами, мова на зустрічі йшла про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%.

У серпні НБУ повідомив, що очікує зростання економіки на 2,1% за підсумками року.