Співвласницю Ibox банку Шевцову та її пособниць судитимуть за міскодинг на 5 мільйонів

Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Справу скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше детективи БЕБ встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомляє БЕБ.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку.

Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.

Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, справу скеровано до суду.

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Нагадаємо:

"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

У Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про "міскодинг" (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на 5 млрд грн.