Курс валют на 2 листопада: гривня ослабла проти долара та євро

Банки оприлюднили курси валют на 2 листопада жовтня. Долар зріс на 8 копійок, євро – на 6.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,30 – 46,03 грн (на 1 листопада: 45,30– 45,95 грн);

Євро: 50,54 – 51,40 грн (на 1 листопада: 50,54 – 51,34 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,29 - 45,99 грн;

Ощадбанк – 45,30 - 45,90 грн;

Укрсиббанк – 45,30 - 45,95 грн;

ПУМБ – 45,20 - 45,80 грн;

Райффайзен – 45,20 - 45,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 50,60 - 51,60 грн;

Ощадбанк – 50,50 - 51,35 грн;

Укрсиббанк – 50,60 - 51,55 грн;

ПУМБ – 50,40 - 51,10 грн;

Райффайзен – 50,50 - 51,10 грн;

Нагадаємо:

У понеділок, 2 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшився на 17 копійок та становить 45,35 грн.