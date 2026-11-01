У Сербії відкликали ліцензію у банку, що обслуговував російських мігрантів

У ніч на суботу, 31 жовтня, Національний банк Сербії (НБС) відкликав ліцензію в одного з найбільших банків, Alta, який обслуговував значну частину росіян у країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

НБС ухвалив таке рішення через погіршення фінансового стану банку та проблеми з ліквідністю з метою "захисту вкладників та збереження стабільності фінансової системи". Агентство з захисту вкладів призначено конкурсним керуючим банку.

Вклади Alta застраховані на суму до 50 тис. євро на клієнта. До цієї суми входять кошти на поточних, ощадних та інших банківських рахунках. Агентство пообіцяло розпочати виплати клієнтам банку протягом семи робочих днів.

Днем раніше НБС ввів тимчасові обмеження на діяльність банку. Зокрема, як пише сербське видання Danas, Alta відключили від системи миттєвих платежів.

Напередодні банк Alta звинуватили у підозрілих транзакціях на суму 50 млн євро.

Власника банку Alta Давора Мацуру називають наближеним до керівництва Сербської прогресивної партії (СПП) та оточення колишнього президента країни Александара Вучича. На дострокових парламентських виборах 25 жовтня Вучич і СПП зазнали поразки.

Після виборів голова опозиційної Демократичної партії Сербії (ДПС) Срджан Мілівоевич звернувся до прокуратури країни через операцію на суму 50 млн євро, які були перераховані на закордонний кореспондентський рахунок банку.

30 жовтня політик опозиційної партії СДСМ у Північній Македонії Андрій Жерновський розповів про переказ у розмірі понад 50 млн євро на рахунок місцевого відділення банку Alta. На його думку, гроші могли переказувати до Росії.

Голова Центробанку Північної Македонії назвав ці твердження неперевіреними. У самому банку наполягають на законності транзакцій і називають звинувачення на свою адресу організованою кампанією, спрямованою на підрив репутації Alta.

Банк Alta пропонував свої послуги нерезидентам Сербії, тому саме в ньому багато росіян відкривали рахунки після переїзду до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо:

Колишній президент Сербії Александар Вучич заявив про поразку на дострокових парламентських виборах студентському руху.