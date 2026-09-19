Росіяни атакували ТЦ на Нікопольщині

У ніч на 19 вересня російські загарбники атакували Нікополь, Марганецьку та Томаківську громаду, внаслідок чого були понівечені торгівельний центр, інфраструктуру та автомобіль.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ганжа не уточнив в якому саме місці було уражено ТЦ.

Внаслідок атаки у важкому стані до лікарні доправили 54-річного чоловіка. 43-річна жінка знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Загалом понад 10 разів ворог атакував 4 райони Дінпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки по багатоповерховому житловому будинку у Сумах загинули двоє працівників виконавчого комітету міської ради.

Унаслідок атаки російської армії на Хмельниччину, зранку 19 вересня, пошкодження зазнало підприємство.