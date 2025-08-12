Негативні ефекти: РФ за пів року втратила понад $20 мільярдів сировинного експорту

Падіння цін на нафту і припинення транзиту газу через Україну зменшили російський експорт мінеральних продуктів до $110,1 млрд у першому півріччі. Це на $20,3 млрд менше, ніж у січні-червні 2024 році ($131,4 млрд).

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані митної служби РФ.

Загальний експорт товарів скоротився менше – з $208,8 млрд до $195,5 млрд, або на $13,3 млрд.

Поставки продовольства за кордон зменшилися на $3 млрд, але на стільки ж зріс експорт хімічної промисловості, машин і обладнання, а металів – на $4,2 млрд.

Проте на сировину припадає понад половину російського експорту: 56,3% у першому півріччі (62,9% рік тому).

Транзит російського газу через Україну припинився з 1 січня, а ціни на нафту впали на початку квітня після того, як Дональд Трамп розв'язав тарифну війну.

У січні середня вартість російської експортної нафти Urals становила $67,7 за барель, а в червні вона була вже $59,8.

"Негативні ефекти від тарифних обмежень продовжать тиснути на ціни на товарно-сировинних ринках", - розповіли у Центробанку РФ.

