Найбільший покупець російської нафти в Індії може змінити постачальників через тиск США

Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в індійському Джамнагарі, може відмовитися від російської нафти.

Про це пише Reuters.

Reliance Industries може повернутися до своїх традиційних постачальників нафти з Близького Сходу, якщо Індія піде на поступки вимогам президента США Дональда Трампа та скоротить імпорт російської нафти.

Найбільший покупець нафти в країні — Reliance — володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі, штат Гуджарат, здатним переробляти близько 1,4 млн барелів на день.

"Якщо Reliance припинить купувати російську нафту, найімовірніше, вони звернуться до постачальників з Близького Сходу через географічну близькість. Позитив у тому, що ОПЕК зараз збільшує видобуток, згортаючи добровільні скорочення", — заявив старший аналітик LSEG Ан Фам.

Компанія відмовилася коментувати ситуацію, але експерти відзначають, що Reliance має гнучкість і досвід, щоб швидко повернутися до схем закупівель, які діяли до війни в Україні.

Державні НПЗ Індії призупинили закупівлі російської нафти наприкінці липня, тоді як Reliance продовжує імпортувати сировину за контрактом з "Роснефтью" на 500 тис. барелів на добу, укладеним торік.

Тим часом адміністрація Трампа оголосила про додаткові 25% мит на імпорт з Індії, що може підняти деякі тарифи до 50%. Це рішення ухвалено через відмову Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти, яка у першій половині 2025 року становила 35% постачань країни.

Нагадаємо:

Нафтопереробний завод Nayara Energy в Індії, який минулого місяця потрапив під санкції Європейського Союзу, звернувся до уряду з проханням допомогти у розв'язанні проблеми з транспортуванням пального.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.