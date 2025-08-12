Негативные эффекты: РФ за полгода потеряла более $20 миллиардов сырьевого экспорта

Падение цен на нефть и прекращение транзита газа через Украину уменьшили российский экспорт минеральных продуктов до $110,1 млрд в первом полугодии. Это на $20,3 млрд меньше, чем в январе-июне 2024 года ($131,4 млрд).

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные таможенной службы РФ.

Общий экспорт товаров сократился меньше - с $208,8 млрд до $195,5 млрд, или на $13,3 млрд.

Поставки продовольствия за границу уменьшились на $3 млрд, но на столько же вырос экспорт химической промышленности, машин и оборудования, а металлов - на $4,2 млрд.

Однако на сырье приходится более половины российского экспорта: 56,3% в первом полугодии (62,9% год назад).

Транзит российского газа через Украину прекратился с 1 января, а цены на нефть упали в начале апреля после того, как Дональд Трамп развязал тарифную войну.

В январе средняя стоимость российской экспортной нефти Urals составляла $67,7 за баррель, а в июне она была уже $59,8.

"Негативные эффекты от тарифных ограничений продолжат давить на цены на товарно-сырьевых рынках", - рассказали в Центробанке РФ.

Напомним:

Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в индийском Джамнагаре, может отказаться от российской нефти.