В Україні знизились ціни на огірки: яка їхня вартість

В Україні до кінця цього тижня виробники продавали тепличні огірки по 25-48 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами представників комбінатів, головною причиною цінового спаду є досить об’ємна пропозиція огірка з літніх теплиць із господарств південного регіону, який надходить у продаж у середньому по 18 грн/кг.

Як зазначають аналітики, на сьогоднішній день відпускні ціни на огірок в Україні вже в середньому на 17% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому більшість великих гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Оскільки пропозиція огірка з літніх теплиць продовжує збільшуватися, а темпи збуту цієї продукції дещо знизилися.

Нагадаємо:

На початку травня українські тепличні комбінати продавали огірки за ціною 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

В першій половині травня тепличні комбінати продавали огірки за ціною 50-75 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

На початку червня огірки продовжили дешевшати.