Тепличні огірки дешевшають, але ціни на третину вищі за торішні

Ціни на тепличні огірки продовжують знижуватися.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

На сьогоднішній день основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), залежно від сорту та обсягу партії. Це в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Чергове здешевлення в цьому сегменті на початку червня експерти проекту пояснюють збільшенням на ринку пропозиції овочів із літніх теплиць. На ринку почала зростати пропозиція даних овочів із місцевих господарств.

"Позитивним моментом для українських виробників став той факт, що обвал цін припав саме на останні дні реалізації огірка першої сівозміни. Сьогодні у місцевих тепличних комбінатах активно йде робота із зачистки теплиць, до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити у другій половині літа", – говорять аналітики.

Проте попри чергове зниження цін огірок на сьогоднішній день українські комбінати відвантажують у середньому на 37% дорожче, ніж на початку червня 2024 року, зазначано на сайті EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що збільшення пропозиції тепличних огірків на українському ринку змушує виробників переглядати ціни на цю продукцію у бік зниження практично щодня.

Тепличні комбінати відвантажували огірки по 40–65 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

В першій половині травня тепличні комбінати продавали огірки за ціною 50-75 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

На початку травня українські тепличні комбінати продавали огірки за ціною 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.