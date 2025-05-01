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В Україні знову подешевшали огірки: яка їхня ціна

Альона Кириченко — 1 травня, 20:10
В Україні знову подешевшали огірки: яка їхня ціна
Getty Images

Українські тепличні комбінати продають огірки за ціною 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Аналітики зазначають, що знижувати відпускні ціни виробники змушені через збільшення пропозиції цієї продукції на ринку на тлі стриманого попиту.

За словами виробників, встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання овочів у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції огірків із плівкових теплиць.

За підрахунками експертів, огірки на сьогоднішній день коштують в середньому на 29% дешевше, ніж рік тому.

Нагадаємо:

Станом на 24 квітня в Україні тепличні комбінати відвантажували огірки за ціною 45-75 грн/кг, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

споживчі ціни овочі продовольство

овочі

В Україні знову подешевшали огірки: яка їхня ціна
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