В Україні знову подорожчали огірки: яка їхня ціна

Наприкінці минулого тижня тепличні комбінати продавали огірки за ціною 50-75 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами учасників ринку, скорочення надходжень імпортної продукції дозволило їм дещо підвищити відпускні ціни на місцевий огірок.

Крім того, конкуренція між місцевими виробниками також на порядок слабша, ніж у травні минулого року, оскільки через холодну весну вибірки огірка в українських тепличних комбінатах, як і раніше, малооб’ємні та нестабільні.

Водночас попит на огірки зберігається на достатньо високому рівні.

За підрахунками аналітиків, ціни на тепличні огірки в середньому на 25% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку учасників ринку, в подальшому ситуація в сегменті залежатиме від погодних умов як ключового фактора, що впливає на зміну обсягів пропозиції даної продукції.

Нагадаємо:

На початку травня українські тепличні комбінати продавали огірки за ціною 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.