Скільки коштує зібрати великодній кошик та приготувати паску

Вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні, за рік зросла на 24% – з 734,77 грн до 912,52 грн.

Такі результати випливають з розрахунків ЕП.

Скільки коштує зібрати великодній кошик?

До розрахунків включалися базові продукти, які традиційно входять до великоднього кошика в Україні – яйця, твердий та кисломолочний сири, буженина, сало та вершкове масло.

Усі ціни порівнювались на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів формується на основі даних різних супермаркетів.

Зібрати такий продуктовий кошик зараз можна за 906 грн. Найдорожчими з усього кошика виявились буженина (285 грн за пів кілограма) та сир (262 грн). Ці два продукти протягом останніх п’яти років були найдорожчими у такому продуктовому наборі.

"Тенденція здорожчання продуктів напередодні великодня існує в Україні протягом багатьох років і відповідає тому переліку, який має підвищений попит, зокрема те, що входить у Великодній кошик. Насамперед це стосується продуктів преміум-сегменту – це молочка, тверді сири, м’ясопродукти (буженина, домашні ковбаси, сало)", – пояснює економіст Олег Пендзин.

За його словами, зазвичай протягом року цей преміум-сегмент не сильно зростає в ціні, а найбільший приріст відбувається саме перед святами, коли на продукти різко збільшується попит.

"Зазвичай зростання цін на великодні продукти починається за 2 тижні до свята. До цього часу кілька тижнів ціна на них падає, що пов'язано з постом", – розповідає комерційний директор zakaz.ua Євген Нетреба.

Водночас, як він зазначає, попит на великодній набір зростає також приблизно за 2 тижні до свята.

За останні п’ять років вартість продуктів, які традиційно входять до великоднього кошика, зросла більш, ніж вдвічі – з 452 грн у 2021 році та до 912 грн у 2025 році.

В Інституті аграрної економіки кажуть, що зазвичай, після Великодніх свят відбувається коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Водночас спостерігається здорожчання одних видів м’яса і здешевлення інших.

За прогнозними оцінками науковців Інституту, після Великодня можливе зниження роздрібних цін на яловичину – ребра і гуляш – до 3%. Роздрібні ціни на свинину можуть традиційно знизитися на 1,5-2,7%.

"Водночас відкриття сезону пікніків та виїздів на природу зумовлюють підвищення цін на свинину ошийок і курячі гомілки – на 1,5-2%", – зазначила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Наталія Копитець.

Скільки коштує приготувати паску?

Цьогоріч базові продукти, які необхідні для приготування домашньої паски, обійдуться українцям у 245 грн. Йдеться про борошно, яйця, молоко, вершкове масло та цукор.

Борошно має дуже низьку цінову волатильність у короткий проміжок часу напередодні Великодня. У структурі вартості паски домашньої, згідно з розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна борошна становить 7,7%, а в загальній вартості Великоднього кошика – лише 1,1%.

За словами головної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Світлани Черемісіної, протягом останніх років борошно стабільно дорожчає щомісячно на 1-1,2%, і календарні трансформації цього свята мають дуже незначний вплив на ціну цього соціального продукту.

Найдорожчим продуктом, який становить майже половину від всієї вартості паски, виявилось вершкове масло. На другому місці – яйця. При чому, ціна на них протягом року коливається від місяця до місяця в обидва боки.

"Ціноутворення курячих яєць визначається комплексом взаємопов'язаних факторів. Одним з ключових елементів є вартість кормів, яка через значну частку у собівартості виробництва яєць, чинить прямий вплив на кінцеву ціну продукту. Коливання цін на зернові та кормові культур безпосередньо відбиваються на вартості яєць", – зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Крім того, сезонність та погодні умови також є важливими чинниками, що впливають на продуктивність курей-несучок, а отже, і на обсяги виробництва яєць. Різкі зміни температури та несприятливі погодні явища призводять до зниження несучості.

"Також впливають зовнішньоекономічні фактори: спалахи пташиного грипу в інших країнах зумовлюють скорочення поголів'я птиці та підвищення імпортного попиту. Це, в свою чергу, стимулює експорт яєць з України, хоча на внутрішньому ринку наразі спостерігається достатня пропозиція для задоволення попиту (дефіцит яєць нам не загрожує)", – додав Гопка.

Нагадаємо:

В Україні ціни на курячі яйця після періоду зростання у лютому-березні 2025 року за останні два тижні знизилися на 5,2% — до 57,68 грн з 60,85 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1.