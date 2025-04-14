В Україні подешевшали курячі яйця

В Україні ціни на курячі яйця після періоду зростання у лютому-березні 2025 року за останні два тижні знизилися на 5,2% — до 57,68 грн з 60,85 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) 2025.

Коваль назвав динаміку цін за останні тижні:

28.03.2025 — 60,85 грн

04.04.2025 — 60,44 грн (зниження на 0,7%)

11.04.2025 — 57,68 грн (зниження на 4,6%)

Міністр також додав, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

Нагадаємо:

У квітні 2025 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1663,26 грн, тобто на 17% дорожче, ніж торік.