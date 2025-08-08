В Украине подорожало молоко: что будет с ценами дальше

В Украине по состоянию на 5 августа средневзвешенная цена трех сортов молока составила 16,62 грн/кг без НДС, что на 70 коп. больше относительно предыдущего месяца.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По словам аналитика ассоциации Георгия Кухалейшвили,в начале августа в Украине выросла закупочная цена на молоко-сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков, которые пытаются экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот.

В частности,средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 5 августа составила 16,80 грн/кг без НДС, что на 66 коп. больше относительно предыдущего месяца.

Высший сорт в среднем стоит 16,60 грн/кг без НДС, что на 75 коп. больше чем месяц назад.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,20 грн/кг без НДС, что на 75 коп. больше относительно предыдущего месяца.

В ассоциации отмечают, что резкое падение цен на молоко-сырье маловероятно в течение ближайших месяцев, поскольку склады переработчиков пустые и они смогут постепенно восстановить запасы биржевых товаров. Если в сентябре Еврокомиссия утвердит новое торговое соглашение с Украиной, тогда экспорт молочных продуктов в ЕС должен возобновится.

Впрочем, как отметили в АПМ, не стоит ожидать резкого скачка закупочных цен в сентябре, поскольку поставляться в ЕС должны молочные продукты со складов. Согласно прогнозу переработчиков, средняя цена на молоко в сентябре может составить 16,70 грн/кг, а в октябре - 17,10 грн/кг.

Напомним:

Во второй половине июля закупочные цены на молоко выросли из-за дефицита молока-сырья и высокого экспортного спроса на биржевые товары.

Изменения закупочных цен на сырье могут привести к тому, что производители свежих молочных продуктов повысят цену на свою продукцию.