Морква на українському ринку дешевшає: яка її ціна

Ціни на моркву в Україні почали помітно знижуватись.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми даними, виробники продають дані коренеплоди за ціною в діапазоні 6-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Продаж цих коренеплодів на сьогоднішній день ведеться неактивно і виключно малооб’ємними партіями. Крім того, стрімке зростання пропозиції моркви на ринку спричиняє тиск на ціни.

Зазначається, що зараз морква в Україні вже реалізується в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року. При цьому фермери поки що не очікують покращення ситуації, оскільки пропозиція овочів на ринку надмірна, а збиральна кампанія в країні продовжується.

Нагадаємо:

Українські виробники тепличних огірків підняли відпускні ціни. Вони продають ці овочі десь за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

З початку поточного тижня ціни на картоплю в Україні почали поступово знижуватись.