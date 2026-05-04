В Україні огірки продовжують дешевшати: за скільки їх можна купити

Ціни на тепличні огірки в Україні знижуються вже третій тиждень поспіль.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Ключові гравці ринку пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції овочів від вітчизняних виробників, а також невисокими темпами реалізації продукції.

Місцеві оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірки переважно для поточного продажу, з огляду на відносно короткий термін реалізації цієї продукції.

За даними аналітиків, українські тепличні комбінати пропонують наявні обсяги огірка за цінами 40–70 грн/кг, що в середньому на 22% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами учасників ринку, встановлення теплої погоди в Україні суттєво прискорило дозрівання огірка в місцевих тепличних господарствах. Крім того, додатковий тиск на ринок чинить зростання пропозиції продукції з плівкових теплиць.

При цьому тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період минулого року, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

В другій половині квітня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 40%. Реалізація цієї продукції здійснювалась в межах 50–90 грн/кг.