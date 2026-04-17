На українському ринку обвалились ціни на огірки: скільки вони коштують

Українські тепличні комбінати відвантажують огірки за цінами не вище 90–145 грн/кг, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

Як зазначають аналітики, збільшення обсягів вибірок в тепличних комбінатах на тлі стабільно стриманого попиту є основним чинником здешевлення.

Водночас великі тепличні господарства повідомляють про значні залишки продукції на складах, оскільки середній тижневий обсяг вибірок у теплицях продовжує зростати. Щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів овочів, виробники змушені знижувати відпускні ціни.

Крім того, за словами експертів, суттєву конкуренцію вітчизняним огіркам становить імпортна продукція з Польщі. Багато імпортерів на сьогодні мають значні запаси польських огірків, сформовані ще минулого тижня, через що були змушені знизити ціни до 70 грн/кг.

За даними моніторингу, попри стрімке зниження цін, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж у відповідний період минулого року.

Нагадаємо:

На початку квітня українські тепличні комбінати продавали огірки по 125–165 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.