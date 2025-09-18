Огірки в Україні дорожчають: за яку ціну їх можна купити

Українські виробники тепличних огірків підняли відпускні ціни. Вони продають ці овочі десь за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це свідчать дані EastFruit.

Як зазначається, подорожчання огірків є наслідком їхньої досить обмеженої пропозиції, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить. Крім того, через прохолодну та похмуру погоду в Україні вибірки у тепличних комбінатах помітно скоротилися, і нинішні обсяги продукції не покривають усі потреби покупців.

При цьому багато гравців ринку не виключають можливості подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит та сезонне скорочення пропозиції тепличних овочів.

Проте, незважаючи на подорожчання, сьогодні тепличний огірок на ринку України коштує в середньому на 29% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

Нагадаємо:

Наприкінці першого тижня вересня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 16% і встановилися на рівні 20-40 грн/кг.