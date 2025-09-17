Картопля в Україні поступово дешевшає через збільшення пропозиції

З початку поточного тижня ціни на картоплю в Україні почали поступово знижуватись.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Як відзначають аналітики, основною причиною цього став старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі пізніх сортів на внутрішній ринок.

За даними проєкту, відпускні ціни на картоплю вже варіюються в межах 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція не дуже затребувана. Здебільшого непогано продаються великі оптові партії цієї продукції середнього калібру.

За підрахунками аналітиків, картопля на ринку України вже коштує в середньому на 18% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. При цьому, за словами учасників ринку, з огляду на досить великі обсяги картоплі на ринку розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.

Нагадаємо:

