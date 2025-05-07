ЗМІ дізналися, скільки коштуватиме ремонт захисної арки над ЧАЕС: які складнощі відновлення

дірка в саркофазі ЧАЕС після удару російського дрона 14.02.25. фото з ТГ МАГАТЕ

Ремонт пошкодженої 14 лютого внаслідок російського обстрілу захисної споруди (арки), яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме щонайменше 25 млн євро.

Про це пише Gurdian.

Видання вважає, що відновлення арки візьмуть на себе уряди західних країн, зокрема Великої Британії.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, ремонт ускладнюється тим, що в міру підйому на об’єкт зростає доза радіаційного опромінення.

На його думку, повний ремонт коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може й зрости до сотень мільйонів, а відновлювальні роботи можуть зайняти як кілька місяців, так і років.

Як повідомили Guardian джерела, знайомі з оцінкою вартості ремонту, думка Шмімана звучить правдоподібно.

На балансі спеціального міжнародного фонду ЧАЕС зараз знаходиться 25 мільйонів євро, яких недостатньо для відновлення.

Будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ.

Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження.

У березні на Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію після ворожої атаки 14 лютого.

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля планував виділити 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока №4 Чорнобильської АЕС.