Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень арки Чорнобильського комплексу

дірка в саркофазі ЧАЕС після удару російського дрона 14.02.25. фото з ТГ МАГАТЕ

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока №4 Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Це перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти буде спрямовано на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки", – написала Гринчук.

Міністр також зазначила, що під час засідання були обговорені попередні результати оцінки пошкоджень і подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

"Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля", – додала вона.

Нагадаємо:

Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження.

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.

На Чорнобильській АЕС тривала ліквідація наслідків російського удару БПЛА по об’єкту "Укриття".