Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Війна 2025

Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС

Віктор Волокіта — 18 лютого, 12:35
Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС
ЧАЕС

Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.

"Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ", – розповів Шмигаль.

Прем’єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо:

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

ЧАЕС Кабмін

Кабмін

Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС
Уряд обмежив максимальну націнку для аптек і вніс інші зміни щодо ліків
Кабмін звільнив очільника Держслужби водного транспорту та судноплавства

Останні новини