СМИ узнали, сколько будет стоить ремонт защитной арки над ЧАЭС: какие сложности восстановления

Ремонт поврежденного 14 февраля в результате российского обстрела защитного сооружения (арки), которое накрывает разрушенный энергоблок № 4 Чернобыльской АЭС, будет стоить не менее 25 млн евро.

Об этом пишет Gurdian.

Издание считает, что восстановление арки возьмут на себя правительства западных стран, в частности Великобритании.

По словам американского инженера Эрика Шмимана, ремонт осложняется тем, что по мере подъема на объект растет доза радиационного облучения.

По его мнению, полный ремонт будет стоить по меньшей мере десятки миллионов долларов, а может и вырасти до сотен миллионов, а восстановительные работы могут занять как несколько месяцев, так и лет.

Как сообщили Guardian источники, знакомые с оценкой стоимости ремонта, мнение Шмимана звучит правдоподобно.

На балансе специального международного фонда ЧАЭС сейчас находится 25 миллионов евро, которых недостаточно для восстановления.

Строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, завершили в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Напомним:

В результате атаки вражеского дрона, которая произошла 14 февраля, часть оборудования на Чернобыльской атомной электростанции осталась обесточенной.

Кабинет министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами РФ.

Страны-вкладчики Счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали выделение около 7 млн евро на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

В марте на Чернобыльской АЭС ликвидировали чрезвычайную ситуацию после вражеской атаки 14 февраля.

Счет международного сотрудничества для Чернобыля планировал выделить400 тысяч евро на исследование повреждений арки НБК, которая находится над разрушенным реактором энергоблока №4 Чернобыльской АЭС.