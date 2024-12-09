Україна отримає 7 мільйонів євро на відновлення ЧАЕС

Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук у фейсбуці.

"Канада заявила про свої плани перевести 5 млн євро із фонду, який нещодавно закрили у Росії. Єврокомісія додає 1,7 млн євро до 5 млн, які були надані раніше. Також буде додано внесок Бельгії", - розповіла міністр про результати засідання Асамблеї країн-вкладників рахунку, організованому Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За її словами, кошти вкладників буде спрямовано на відновлення зруйнованого та пошкодженого під час російської окупації обладнання Чорнобильської АЕС.

Міністр запевнила, що робота з відновлення Чорнобильської зони триватиме. Так, 5 червня набув чинності закон України про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) про діяльність Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Нагадаємо:

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) використало лише 75% коштів на утримання Чорнобильської зони - 2,11 мільярда з 2,81 млрд, які заклали у бюджет.