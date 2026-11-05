В ЄБРР заявили про нестачу коштів на екстрений ремонт укриття Чорнобильської АЕС

Європейська правда

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що йому не вистачає 500 мільйонів євро на проведення аварійного ремонту захисного саркофага на Чорнобильській атомній електростанції.

Як пише "Європейська правда", про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю виданню Politico.

Глава ЄБРР попередила, що для запобігання потенційній екологічній катастрофі на станції необхідне міжнародне фінансування.

Банк продовжує шукати кошти для відновлення гігантської сталевої конструкції, зведеної над уламками 4-го реактора ЧАЕС, який вибухнув у 1986 році. Пошкоджена внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025 року конструкція – відома як "Новий захисний конфайнмент" – захищає залишки реактора та забезпечує безпечне поводження з радіоактивними матеріалами.

"Це не лише проблема України. Усі повинні турбуватися про ядерну безпеку в глобальному масштабі", – заявила Рено-Бассо.

Хоча безпосередньої небезпеки від ЧАЕС немає, президентка ЄБРР зазначила, що пошкодження потрібно усунути до 2030 року. Без ремонту волога може спричинити корозію інфраструктури під захисною аркою, що зрештою значно ускладнить і здорожить управління радіоактивними матеріалами.

Рено-Бассо наголосила, що ремонт укриття на ЧАЕС не слід розглядати як конкуренцію з іншими нагальними потребами в підтримці України, яка вже зараз бореться з відновленням енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російського вторгнення. Натомість уряди повинні розглядати це як інвестицію в міжнародну ядерну безпеку, наслідки якої виходять за межі України.

"Це також значною мірою питання довіри. Коли ви бачите, що так багато країн інвестують у ядерну енергетику, потрібно мати впевненість, що коли щось трапиться – якщо щось трапиться – буде можливість з цим впоратися", – зазначила вона.

Хоча Росія несе відповідальність за удар безпілотника, який пошкодив захисну споруду, ЄБРР не очікує, що Москва візьме участь у покритті витрат на ремонт. Однак Рено-Бассо зазначила, що в рамках майбутніх військових репарацій можна буде спробувати стягнути витрати, пов'язані з цими пошкодженнями.

За оцінками ЄБРР, відновлення захисної споруди коштуватиме близько 500 млн євро, хоча подальші технічні оцінки ще тривають.

У жовтні країни G7 виділили 260 млн євро, що становить понад половину суми, яку, на думку банку, потрібно для відновлення.

Конференція в Парижі 9 листопада, яку організовує Франція, Україна та ЄБРР, має на меті надати імпульс для отримання подальших зобов'язань. Однак залучення решти коштів займе час.

"Це буде викликом", – визнала Рено-Бассо, висловивши сподівання, що конференція принесе додаткові зобов'язання, навіть якщо повну суму навряд чи вдасться залучити одразу.

Банк прагне забезпечити необхідне фінансування, щоб укласти контракти та розпочати основні відновлювальні роботи на ЧАЕС у 2028 році, оскільки, за його оцінками, ремонт триватиме близько двох років.

Раніше повідомляли, що федеральне міністерство довкілля Німеччини планує надати Україні допомогу в розмірі до 50 млн євро на ремонт захисної оболонки Чорнобильської атомної електростанції.

А Європейський Союз обіцяв спрямувати 75 млн євро грантової допомоги на відновлення укриття на ЧАЕС.

Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.