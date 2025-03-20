Найбільший автовиробник – Китай: скільки автівок виготовили в світі торік

Торік глобальне виробництво автотранспорту склало 92,5 млн одиниць, що на 1% менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 67,7 млн од. (-1%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено – 20,9 млн од. (-3%).

Великих вантажних авто – 3,6 млн од. (-2%).

Автобусів – 291 тис од. (+17%).

За повідомленням "Укравтопром", найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за рік було виготовлено майже 31,3 млн од. автотранспорту (+4%).

Друге місце посідає США, з результатом – 10,5 млн. од. (-1%).

Третій результат продемонструвала Японія – 8,2 млн. од. (-9%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 6 млн од. (+3%) та Мексика – 4,2 млн. од. (+5%).

Нагадаємо:

Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.