Світові бестселери серед авто: які моделі найбільш продавані цьогоріч
Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на дані Fоcus2mоvе.
Зазначається, що не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель - Tesla Model Y.
ТОП-10 світових бестселерів січня 2025р.:
1. Toyota RAV4 – 73907 од. (-11,4%);
2. Toyota Corolla – 70822 од. (-26,4%);
3. Ford F-Series – 69805 од.(+42,5%);
4. Tesla Model Y – 64400 од. (-19,6%);
5. Honda CR-V – 53492 од. (-25,2%);
6. Volkswagen Tiguan – 46093 од. (+10,6%);
7. Chevrolet Silverado – 44686 од. (-8,8%);
8. Hyundai Tucson – 44623 од. (-9,8%);
9. Toyota Camry – 43455 од. (-8,1%);
10. Kia Sportage – 39333 од. (-7,7%).
Нагадаємо:
У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (324 од.).