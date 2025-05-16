Сирія відмовляється від РФ в друкуванні грошей — обирає інших союзників

Сирія готується друкувати свою валюту в ОАЕ та Німеччині, відмовляючись від послуг Росії.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що такий крок став можливим завдяки поліпшенню відносин з арабськими та західними країнами Перської затоки, а також послабленню санкцій США.

Дамаск уже підписав угоду з компанією DP World з ОАЕ на 800 млн дол для розвитку порту Тартус — першу подібну після заяви президента Трампа про скасування американських санкцій.

Сирійська влада почала розглядати варіанти друку валюти за кордоном на початку року, а після послаблення санкцій ЄС у лютому цей процес набув більшої динаміки. У межах оновлення банкнот із сирійського фунта буде видалено зображення Башара Асада, а частина номіналів отримає новий дизайн.

Росія понад десять років друкувала сирійську валюту після введення санкцій, однак тепер Дамаск намагається диверсифікувати свої зовнішні економічні зв’язки. Попри це, співпраця з Москвою не припиняється — Росія продовжує постачати Сирії гроші, паливо і пшеницю, утримуючи військові бази.

Наразі Сирія стикається з дефіцитом банкнот, що частково викликано тим, що громадяни та спекулянти накопичують фунти, а влада стримує їх обіг для контролю курсу.

За офіційними даними, на чорному ринку фунт торгується близько 10 тис за дол, тоді як до війни один долар коштував 50 фунтів.

Нагадаємо:

Росія здійснила перше за понад десять років пряме постачання дизельного пального до Сирії, використавши танкер, що перебуває під санкціями США.

До аеропорту Дамаска прилетів борт із банкнотами сирійських фунтів, що були надруковані для режиму Асада.