Росія вперше за 12 років відправила дизель до Сирії на танкері під санкціями США

Росія здійснила перше за понад десять років пряме постачання дизельного пального до Сирії, використавши танкер, що перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані LSEG.

Судно Prosperity, яке ходить під прапором Барбадосу, 8 лютого завантажило близько 37 тис тонн дизелю в порту Приморськ. Наразі воно стоїть на якорі поблизу сирійського порту Баніас. Танкером керує дубайська компанія Fornax Ship Management, яка також потрапила під санкції США.

За даними LSEG, це перша пряма поставка дизельного палива з Росії до Сирії щонайменше з 2013 року.

Кінцевий отримувач вантажу невідомий. Водночас у Сирії розташовані дві ключові російські військові бази – авіабаза в Хмеймімі та база ВМФ у Тартусі. Росія прагне зберегти контроль над цими об’єктами після ослаблення позицій режиму Башара Асада.

Сирія також оголосила тендер на імпорт 20 000 тонн скрапленого газу. Це може бути пов’язано з тим, що з листопада Іран, її основний постачальник, не здійснював поставок сирої нафти.

Нагадаємо:

До аеропорту Дамаска прилетів борт із банкнотами сирійських фунтів, що були надруковані для режиму Асада.