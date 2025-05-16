Сирия отказывается от РФ в печатании денег — выбирает других союзников

Сирия готовится печатать свою валюту в ОАЭ и Германии, отказываясь от услуг России.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такой шаг стал возможным благодаря улучшению отношений с арабскими и западными странами Персидского залива, а также ослаблению санкций США.

Дамаск уже подписал соглашение с компанией DP World из ОАЭ на 800 млн долл для развития порта Тартус - первое подобное после заявления президента Трампа об отмене американских санкций.

Сирийские власти начали рассматривать варианты печати валюты за рубежом в начале года, а после ослабления санкций ЕС в феврале этот процесс приобрел большую динамику. В рамках обновления банкнот с сирийского фунта будет удалено изображение Башара Асада, а часть номиналов получит новый дизайн.

Россия более десяти лет печатала сирийскую валюту после введения санкций, однако теперь Дамаск пытается диверсифицировать свои внешние экономические связи. Несмотря на это, сотрудничество с Москвой не прекращается - Россия продолжает поставлять Сирии деньги, топливо и пшеницу, удерживая военные базы.

Сейчас Сирия сталкивается с дефицитом банкнот, что частично вызвано тем, что граждане и спекулянты накапливают фунты, а власть сдерживает их оборот для контроля курса.

По официальным данным, на черном рынке фунт торгуется около 10 тыс за долл, тогда как до войны один доллар стоил 50 фунтов.

Напомним:

Россия осуществила первую за более чем десять лет прямую поставку дизельного топлива в Сирию, использовав танкер, находящийся под санкциями США.

В аэропорт Дамаска прилетел борт с банкнотами сирийских фунтов, которые были напечатаны для режима Асада.