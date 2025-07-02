Швеція надасть Україні 590 мільйонів на посилення кібербезпеки
Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділяє Україні новий пакет допомоги 590 млн грн в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.
Як повідомляє відомство, тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани.
"Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", – підкреслили в Мінцифри.
Фінансування Sida надходитиме через ESTDEV — урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.
Нагадаємо:
Пенсійний фонд оновив інфраструктуру ІТ-систем для посилення кіберстійкості та для подальшої цифрової трансформації.