Швеція надасть Україні 590 мільйонів на посилення кібербезпеки

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділяє Україні новий пакет допомоги 590 млн грн в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.

Як повідомляє відомство, тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани.

"Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", – підкреслили в Мінцифри.

Фінансування Sida надходитиме через ESTDEV — урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Нагадаємо:

Пенсійний фонд оновив інфраструктуру ІТ-систем для посилення кіберстійкості та для подальшої цифрової трансформації.