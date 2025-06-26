Пенсійний фонд посилив кіберстійкість зберігання даних

Пенсійний фонд оновив інфраструктуру ІТ-систем для посилення кіберстійкості та для подальшої цифрової трансформації.

Про це повідомив проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

"Із розширенням повноважень Пенсійного фонду та зростанням обсягів даних постала потреба у модернізації його ІТ-систем. Це критично важливо для стабільної, безпечної та безперебійної роботи установи — особливо в умовах зростаючих кіберризиків", - йдеться в повідомленні.

У червні USAID Cybersecurity Activity надав технічну допомогу для оновлення цифрової інфраструктури фонду.

Зазначається, що завдяки проєкту реалізовано комплексне рішення, що включає:

модернізацію системи зберігання даних для довготривалої та захищеної архівації,

впровадження сучасного підходу до резервного копіювання та реалізація системи аварійного відновлення у двох дата-центрах,

встановлення спеціалізованого програмного забезпечення для ефективного управління ІТ-ресурсами та підвищення кіберстійкості установи.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.